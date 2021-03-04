Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar S.Ö, A.Y, O.A, İ.K, T.Ç, M.A, H.L, R.K, Ş.Ö, H.A, M.S.D, E.T, A.Ş, E.Ö, A.P. ve A.B. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya katılan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.