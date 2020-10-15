Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan bir kısmı ile avukatları hazır bulundu.

Bazı sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanık ve avukatların savunmalarını alan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.