Kırıkkale'de FETÖ'den yargılanan 20 sanığın duruşması devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale'de FETÖ'den yargılanan 20 sanığın duruşması devam ediyor
29.04.2021 22:27
Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında soruşturma açılan eski akademisyen ve idari 20 personelin soruşturmasına devam edildi.
Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında soruşturma açılan eski akademisyen ve idari 20 personelin soruşturmasına devam edildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan 20 eski akademisyen ve idari personelin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme salonunda bazı sanık ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılan sanık ve avukatların savunmalarını aldı. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma erteledi. - KIRIKKALE
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