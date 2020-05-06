Kırıkkale'deki filyasyon çalışmaları - Son Dakika

Kırıkkale Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi uzman Dr. Hasan Demirtaş, kentteki filyasyon süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, Toplum Sağlığı Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında temas tespitinin hızlı yapılması ve kişilerin evlerinde izolasyonlarının hızlı sağlanması durumunda salgının yavaşlatılacağını söyledi.

Bir vatandaşın koronavirüs tanısı aldığında Halk Sağılığı Yönetim Sistemine isminin kaydedildiğini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Pozitif vaka olarak düşüyor ve daha sonra bizim filyasyon sürecimiz başlıyor. İlk olarak hastane filyasyon ekibimiz, hastanın şikayetlerinin başlamasından 2 gün öncesinden itibaren hikayesini değerlendiriyorlar. Bu süreçte görüştüğü kişiler, görüşme mesafesi ve süresi gibi kriterleri baz alıyorlar. Daha sonra saha filyasyonuna başlıyoruz ve hastanede yapılan filyasyonu genişletmeye başlıyoruz. Bu aşamada, hastanın ailesi, yakınları, arkadaşları, evine gelenler, hastanın evine gittiği kişiler ve sosyal hayatta görüştüğü kişiler, gittiği kamu kurumları ve alışveriş merkezleri bunların hepsi tek tek tespit ediyoruz."

Demirtaş, ekiplerin buralarda güvenlik kamerası kayıtlarına da bakarak, hastanın görüştüğü kişileri tespit ettiğini ve kriz masasına yönlendirdiklerini dile getirdi.

Üçüncü aşamada ise kentte bulunan 28 ekibin, bu temaslı kişilerin adreslerine gittiklerini ve sağlık taramalarını yaptıklarını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin 14 gün boyunca evde izolasyonda kalmalarını sağlıyorlar. Eğer bu temaslı vatandaşlarımızda herhangi bir semptom varsa hastanelerimize alıyoruz. Hekimlerimiz burada değerlendirmelerini yapıyorlar. Temaslı kişimizin hiçbir semptomu yoksa bizim şüphelendiğimiz bir durum olursa evlerde test yaptıklarımızda oluyor. Bütün yaptığımız bu işlemlerle bulaş zincirini kırmaya çalışıyoruz. 4. aşamada ise bu kişiler aile hekimlerinin sistemine düşüyor. Aile hekimleri 14 gün boyunca temaslı vatandaşları arayarak şikayetlerinin olup olmadığını soruyorlar."