Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, Rümaysa Ünal (12), Safiye Sümeyye Araz (14), Şüheda Şeyda Demirhan (10) ve Yetiş Taşçı (15) yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi 86. Sokak'taki kazada ise Saliha Demirhan'ın kullandığı 71 AAV 045 plakalı otomobil ile Mehmet Kaçar idaresindeki 71 ACE 329 kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Nas ve Nurdan Gümüş (27) ile Elif Gülten Kaçıran (4) yaralandı.

Kadir Ayyıldız idaresindeki 06 ADT 846 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 12. kilometresinde önünde seyreden Reşat Nas'ın kullandığı (28) 06 KMJ 23 plakalı otomobile, bu araç da önünde seyreden Cemal Kaçıran idaresindeki 41 EV 836 plakalı otomobile çarptı.

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