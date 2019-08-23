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Kırıkkale'deki kadın cinayeti

1 saat önce

TFF 2. Lig takımı Hacettepe Spor Kulübü ve Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, hazırlık maçı önceci Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u unutmadı.

Kırıkkale'deki kadın cinayeti, System.String[]

TFF 2. Lig takımı Hacettepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, hazırlık maçı önceci Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u unutmadı.

Kırıkkale Başpınar Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları "Anne lütfen ölme... Emine Bulut" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Futbolcuların bu davranışı karşısında taraftarlarda Emine Bulut lehine tezahüratlarda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:14 Kaynak: AA
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