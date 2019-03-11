Kırıkkale'deki Kumar Operasyonu

Kırıkkale'de bir derneğin lokaline düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 62 kişiye, 19 bin 840 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir derneğin lokaline düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 62 kişiye, 19 bin 840 lira para cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Zafer Caddesi'nde bir derneğin lokaline düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ö.A. hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.



Operasyonda gözaltına alınan ve kumar oynadıkları tespit edilen 62 kişiye ise toplam 19 bin 840 lira para cezası verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Zafer Caddesi'nde bir derneğin lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlemiş, 61 kişiyi gözaltına almış, daha sonra sayı 63'e yükselmişti. Operasyonda, iki kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirilmişti.

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