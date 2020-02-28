Kırıkkale'deki mültecilerin Avrupa hareketliliği başladı - Son Dakika

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Kırıkkale'deki mültecilerin Avrupa hareketliliği başladı
7 saat önce
Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Kırıkkale'de yaşayan mülteciler, sınır kapısına gitmek için kendi istekleriyle yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Kırıkkale'de yaşayan mülteciler, sınır kapısına gitmek için kendi istekleriyle yola çıktı.
Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin mültecilere Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Kırıkkale'de de hareketlilik yaşandı. Bir süredir Kırıkkale'de hayatlarını devam ettiren yabancı uyruklu vatandaşlar, kiraladıkları otobüs ve minibüslere eşyalarını koyarak Edirne'ye doğru yola çıktı. Genç-yaşlı Suriyeli ve Afgan uyruklu mülteciler Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşamak istediklerini söyledi. Bir akaryakıt istasyonunda toplanan mülteciler daha sonra otobüslerle Edirne sınırına doğru yola çıktı. - KIRIKKALE
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