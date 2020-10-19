Kırıkkale'deki sahte para operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'parada sahtecilik' olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul'dan Kırıkkale'ye getirilen ve hayvan pazarlarında kullanılacağı öğrenilen toplam 50 bin 300 lira değerinde 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi. Sabaha karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Ö. ve F.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE