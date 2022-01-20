Kırıkkale'deki servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan işçilerden biri öldü - Son Dakika

Kırıkkale'deki servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İşçileri taşıyan midibüsün dün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hasan Taplaktepe (42), tedavi gördüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kırıkkale'de M.A. (24) idaresindeki işçi taşıyan 71 S 0281 plakalı midibüs, dün Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrilmişti. Kazada sürücü ile araçta bulunan 14 işçi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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