Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'deki silahlı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'deki silahlı kavga

27 dakika önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Kırıkkale'deki silahlı kavga, System.String[]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, Atalay P'nin (33) silahla vurularak öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hacı K. ve Murat A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Murat A, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi, Hacı K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, Atalay P, Murat A. ve Hacı K, Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta 06 FV 8135 plakalı otomobilde alacak verecek meselesi yüzünden tartışmış, daha sonra çıkan kavgada Atalay P'yi tabancayla vuran Hacı K. ile araçta bulunan Murat A. gözaltına alınmıştı.
Kırıkkale, Yenişehir, Yahşihan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan adam hücresinde ölü bulundu
ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'deki silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]