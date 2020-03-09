Kırıkkale'deki silahlı kavgada ölenlerden ikisinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'deki silahlı kavgada ölenlerden ikisinin cenazeleri toprağa verildi

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün pazar yerinde çıkan kavgada hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazeleri defnedildi.

Kırıkkale'deki silahlı kavgada ölenlerden ikisinin cenazeleri toprağa verildi, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün pazar yerinde çıkan kavgada hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazeleri defnedildi.

Hidayet N. ile Yaşar D. için Keskin Merkez Camisinde ikindi vakti cenaze namazı düzenlendi.

Namazın ardından Hidayet N. ve Yaşar D'nin cenazeleri, Gündoğdu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ü.G. ile akrabaları Hidayet N, Harun G, Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.G'nin ateş ettiği akrabalarından Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Soner G, Rezzak G, Sadık D. ve Soner Y. ise yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı Ü.G. polis ekiplerince Kırıkkale- Ankara kara yoluna yakın bir köyde yakalanmıştı.

Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:22 Kaynak: AA
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