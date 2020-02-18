Kırıkkale'deki spor kulüplerinin sayısı yüzde 116 arttı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan spor antrenörleri ile 2019 yılı değerlendirme ve 2020 yılı çalışma programı toplantısında ""İlimizden, havaalanında karşılayacağımız sporcularımız daha çok olsun istiyoruz. İhtiyacımız olan rol model sporcularımızın sayısının artmasıdır" dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Toplantı Salonunda yapılan programda konuşan Vali Sezer, spor antrenörleri ile bundan sonraki dönemlerde kısa aralıklarla bir araya gelip durum değerlendirmesinde bulunacağını belirtti. Vali Sezer, "İlimizden, havaalanında karşılayacağımız sporcularımız daha çok olsun istiyoruz. İhtiyacımız olan rol model sporcularımızın sayısının artmasıdır. Rol modeller oluşturmalıyız. Başarılı sporcu gençler hazırlamalıyız" dedi.



Daha sonra 2019 yılının genel değerlendirmesi hakkında istatistik bilgiler aktaran Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Haluk Karahan ise, son bir yıl içerisinde kentteki spor kulüplerinin sayısının yüzde 116'lık bir artışla 102'den 221'e, lisanslı sporcu sayısının da 30 bin 157'den 33 bin 390'a yükseldiğini belirtti. Kırıkkale'de yapılan spor faaliyetlerine katılan sporcu sayısının son 1 yılda yüzde 25 artarak 5 bin 389'a, okul sporlarına katılan sporcu sayısının ise 6 bin 815'e yükseldiğini kaydeden Karahan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcu sayısının da yüzde 74'lük bir oranda artarak 58'den 101'e çıktığını söyledi. 2019 yılında 17 Ağustos Spor Salonu, Yenimahalle Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzunun bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını aktaran Karahan, Keskin Gençlik Merkezinin de faaliyete geçtiğini sözlerine ekledi.



Sunumun ardından, spor antrenörleri, branşları ile ilgili çalışma programları ve gerçekleştirilen sportif faaliyetler hakkında bilgi sundular.



Toplantıda; spor merkezleri, okul spor kulüpleri ve faaliyetleri ile sporcu sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar, kurum bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetler, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel durum ve başarı değerlendirilmesi ile ilgili konular ele alındı. - KIRIKKALE