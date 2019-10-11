Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'deki tüm Camii'lerde Mehmetçik için Fetih suresi okundu
Son Dakika Genel Kırıkkale'deki tüm Camii'lerde Mehmetçik için Fetih suresi okundu

Kırıkkale'deki tüm Camii'lerde Mehmetçik için Fetih suresi okundu

22 dakika önce

Kırıkkale'deki tüm Camii'lerde Mehmetçik için Fetih suresi okunduKIRIKKALE - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında Kırıkkale'deki tüm camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildi.

Kırıkkale'deki tüm Camii'lerde Mehmetçik için Fetih suresi okundu

KIRIKKALE - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında Kırıkkale'deki tüm camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale Nur Camii'nde Fetih Suresi okunup, dualar edildi. Sabah ezanından sonra Fetih Suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti. Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Kırıkkale'deki tüm Camii'lerde Mehmetçik için Fetih suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Kırıkkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:41 Kaynak: İHA
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