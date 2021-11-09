Kırıkkale'deki zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.
R.Ş. idaresindeki 06 EF 603 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolu Delice ilçesi yakınlarında önce M.Y'nin kullandığı 06 BAE 639 plakalı kamyona ardından da S.K. idaresindeki 06 JTT 69 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücülerden R.Ş. yaralandı.
Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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