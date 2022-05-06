Kırıkkale'den 24 meslek lisesi öğrencisi eğitim için Avrupa'ya gidecek - Son Dakika
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Kırıkkale'den 24 meslek lisesi öğrencisi eğitim için Avrupa'ya gidecek

06.05.2022 16:41
Kırıkkale'den 24 meslek lisesi öğrencisi eğitim için Avrupa'ya gidecek

Kırıkkale Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 24 öğrenci, Erasmus projesi kapsamında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Almanya ve İtalya'da eğitim görecek.

Kırıkkale Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 24 öğrenci, Erasmus projesi kapsamında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Almanya ve İtalya'da eğitim görecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin deneyim kazanması amacıyla Erasmus+ KA122 programı kapsamında "İşin Mutfağı" isimli projesi hazırlandı.

Proje kapsamında 24 öğrenci ve 6 öğretmen iki grup halinde mayıs ve eylül aylarında Almanya ve İtalya'da eğitim alacak.

Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, birçok ülkeye düzenlenen öğrenci hareketliliği sayesinde öğrencilerde mesleki becerilerin daha da artırıldığını belirtti.

Öğrencilerin yurt dışında alacakları staj eğitimlerinin ileride yapacakları meslekleri açısından bir zenginlik oluşturacağına dikkati çeken Telefoncu, "Projede görev alan öğrenciler ve görevli öğretmenlerimizle mesleklerinin yanı sıra eğitim alacakları iki ülkedeki farklı kültürel yapıyı, yabancı dili geliştirme ve yabancı mutfağına dair birçok bilgi ve beceriyi de kazanmış olacaklar. Ayrıca yabancı mutfağındaki özellikleri tanıyıp burada geliştirdikleri tecrübelerini ülkemize döndüklerinde iş hayatında uygulama fırsatı bulmuş olacaklar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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