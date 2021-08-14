Kırıkkale'den afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği - Son Dakika

Kırıkkale'den sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya gönderilen iş makineleri ve personele, Vali Yunus Sezer de eşlik etti.

İl Özel İdaresi, Bahşılı, Çelebi, Delice ve Karakeçili ilçelerine ait araçlar ve personel, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Vali Yunus Sezer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da ekiplerle bölgeye gitti.