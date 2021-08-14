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Kırıkkale'den afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği - Son Dakika

Kırıkkale'den afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

14.08.2021 00:38
Kırıkkale'den afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği, System.String[]

Kırıkkale'den sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya gönderilen iş makineleri ve personele, Vali Yunus Sezer de eşlik etti.

Kırıkkale'den sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya gönderilen iş makineleri ve personele, Vali Yunus Sezer de eşlik etti.

İl Özel İdaresi, Bahşılı, Çelebi, Delice ve Karakeçili ilçelerine ait araçlar ve personel, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Vali Yunus Sezer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da ekiplerle bölgeye gitti.

Kırıkkale'den afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
Kırıkkale'den afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
Kırıkkale'den afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Yunus Sezer, Kırıkkale, Kastamonu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'den afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği - Son Dakika


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