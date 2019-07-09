Kırıkkale'den Ağrı'ya Biz Anadolu'yuz Projesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Kırıkkale'den Ağrı'ya gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi Ağrı'yı gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde İçişleri Bakanlığı
ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Kırıkkale
'den Ağrı
'ya gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi Ağrı'yı gezdi.
İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Ağrı'ya gelen öğrenciler 4 gün boyunca Ağrı'yı gezerek kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.
Öğrenciler ilk olarak Ağrı Gençlik Merkezini ziyaret ederek, burada ki kurslardan Gençlik liderlerinden bilgi aldı. Kent merkezini gezen öğrenciler; Ağrı Emniyet Müdürlüğünü, Huzur Evini ziyaret etti. Kent mezarlıklarını da ziyaret eden öğrenciler burada çevre temizliği yapıp dualara okudu.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ziyaretlerini tamamlayan öğrenci kafilesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ve Gençlik Liderlerinin yakın ilgisinden dolayı memnun olduklarını belirterek Kırıkkale'ye doğru hareket ettiler. - ERZURUM
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