Kırıkkale'den Azerbaycan'a bayraklı destek: Tüm iş yerlerine asıldı - Son Dakika

- Kırıkkale'den Azerbaycan'a bayraklı destek: Tüm iş yerlerine asıldı

Kırıkkale'de esnaf ve vatandaşa Azerbaycan bayrağı dağıtıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi tarafından dağıtılan Azerbaycan ve Türk bayrakları tüm iş yerlerine asıldı.

Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan ve Türk bayrağı dağıttı. Esnaflar aldıkları bayrakları iş yerlerine astı.

"İşgalci Ermenistan'ı da protesto ediyoruz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Azerbaycanlı kardeşlerimize destek için Kırıkkaleli hemşerilerimize Azerbaycan ve Türk bayrağı dağıtıyoruz. Esnaflarımızda bu manada çok büyük bir ilgi gösteriyor. Onlar da dükkanlarına asmaya başladı. İşgalci Ermenistan'ı da protesto ediyoruz. Azerbaycan'ın her daim yanındayız. Biliyorsunuz ki biz 'tek millet iki ayrı devletiz" dedi.

"Sonuna kadar yanındayız"

Tüm dünyanın da bu işgalci Ermenistan'a karşı tepkisini göstermesini istediklerini ifade eden Başkan Saygılı, "İnşallah kazanan yine Azerbaycanlı kardeşlerimiz olacak. İşgal ettikleri topraklardan Ermenistan'ı çıkartıp atacaklardır. Şu bilinmelidir ki Azerbaycan ve Türkiye kardeştir, can Azerbaycan'dır. Sonuna kadar da biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Size de bu duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.