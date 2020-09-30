Kırıkkale'den gönderilen süt şekerleri öğrencilere dağıtılıyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesince 81 ildeki 81 okula gönderilen süt şekerleri öğrencilere ikram ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 17 Mart'ta paylaştığı "ilk teneffüs" twitine destek olmak amacıyla Kırıkkale Belediye tarafından 81 ile süt şekeri gönderildiği belirtildi.

İllerdeki görevlilerce teslim alınan süt şekerlerinin okullarda anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldığı aktarılan açıklamada, Çanakkale, Giresun, Isparta, Tokat, Kırıkkale ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlerinin Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Saygılı, "Bakanımız Ziya Selçuk'a söz verdiğimiz gibi 81 ilde 81 okula ilimizin tadı süt şekerlerini yolladık. Okullarını çok özleyen yavrularımıza ilk teneffüs ziliyle çifte mutluluk yaşatıyoruz. Çocuklarımıza afiyet olsun." ifadelerini kullandı.