Kırıkkale'den Kastamonu'ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar - Son Dakika
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Kırıkkale'den Kastamonu'ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar

03.06.2022 15:17
Kırıkkale'den Kastamonu'ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar

Kırıkkale'den Kastamonu'nun Azdavay ilçesine gelen ve bohçacı olarak adlandırılan 3 kadın, girdikleri evden 45 bin TL değerinde altın ve nakit paraları çaldı.

Kırıkkale'den Kastamonu'nun Azdavay ilçesine gelen ve bohçacı olarak adlandırılan 3 kadın, girdikleri evden 45 bin TL değerinde altın ve nakit paraları çaldı. Jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi 3 kadını 2 yıl sonra yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Kastamonu'ya satış yapmak için gelen ve bohçacı olarak adlandırılan üç kadın, Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyünde 14 Ağustos 2020 tarihinde bir evden 45 bin TL değerindeki nakit para ve altınları çalarak ortadan kayboldu. Olayın çözümlenmesi için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli B.B. (45), K.B. (53) ve P.B. (34) isimli kadınların oldukları tespit edildi.

Olayla ilgili B.B. (45), K.B. (53) ve P.B. (34) isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kırıkkale'den Kastamonu'ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar
Kırıkkale'den Kastamonu'ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar
Kırıkkale'den Kastamonu'ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'den Kastamonu'ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'den Kastamonu'ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar - Son Dakika
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