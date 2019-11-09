Kırıkkale'den kısa kısa

Karakeçili Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Sulubük köyünü ziyaret etti.

Şahin, köye gelişinde muhtar Doğan Mirza ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Köy camisinde vatandaşlarla sohbet eden ve köyün sorunlarıyla ilgili muhtardan bilgi alan Şahin, devletin, imkanları ölçüsünde köylerin yol, su, kanalizasyon ve diğer sorunlarının çözümü için ödenek aktardığını söyledi.

Şahin, bu sayede köylerin sorunlarının çözüme kavuştuğunu, kalan sorunların da kısa sürüde çözüleceğini ifade ederek, "Köylerimizdeki sorunların çözüme kavuşması, çiftçilere sunulan hibe ve desteklerle köyden kente göçün durması amaçlanmaktadır. Genç çiftçilerin üretime katılması ile üretimin artırılmasıyla köyler eski canlılığına kavuşacak." diye konuştu.

Bahşılı'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla stant açıldı

Bahşılı İlçe Müftülüğünce Hüseyin Onbaşı Camisinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle stant kuruldu.

İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in daha iyi anlatılması ve tanıtılması amacıyla stant açtıklarını söyledi.

Peygamberi hayatımıza ve evimize taşımak gerektiğini ifade eden Altacı, hafta dolayısıyla Peygamberin en güzel şekilde anlatılacağını kaydetti.