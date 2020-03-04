Kırıkkale'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırıkkale'den kısa kısa

6 saat önce

Kırıkkale Valiliği, son zamanlarda internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

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Kırıkkale Valiliği, son zamanlarda internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde vatandaşların internet üzerinden yapılan alışverişlerde bazı şahıslar tarafından güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık olaylarının olduğu ve kaparo alınarak vatandaşların mağdur edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların alıverişlerinde güvenli yöntemleri kullanmaları, satın alınacak malın veya malzemenin görülmeden, satıcıyla birebir temas kurmadan alıverişleri tercih etmemelerinin önemli olduğu kaydedildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden mesai açıklaması

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açılamada, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla il ve ilçe müdürlüklerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar fazla mesai yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar resmi tatiller dışında hafta içi öğle arası 12.00-13.00, akşam 17.00-18.00 saatleri arasında, ayrıca her ayın ilk ve ikinci haftası cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında fazla mesai yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kırıkkale, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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