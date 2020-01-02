Kırıkkale dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı - Son Dakika

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Kırıkkale dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı
6 saat önce
KIRIKKALE Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
KIRIKKALE Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı
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