Kırıkkale dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı - Son Dakika

Kırıkkale dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı

6 saat önce

KIRIKKALE Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı.

KIRIKKALE Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı

Kırıkkale dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci yolu kapattı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
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