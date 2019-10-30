Son Dakika Haberleri: Kırıkkale emine bulut'un ismi spor salonunda yaşayacak
Son Dakika Güncel Kırıkkale emine bulut'un ismi spor salonunda yaşayacak

Kırıkkale emine bulut'un ismi spor salonunda yaşayacak

1 saat önce

Emine Bulut'un ismi spor salonunda yaşayacakKIRIKKALE'de Saran Holding tarafından yaptırılan spor salonuna, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un adı verildi.

Emine Bulut'un ismi spor salonunda yaşayacak

KIRIKKALE'de Saran Holding tarafından yaptırılan spor salonuna, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un adı verildi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde 2000 yılında bu yana okulların bünyesinde spor salonu yaptıraran Saran Holding, Kırıkkale'de 19'uncu spor salonunu inşa ettirdi. Mustafa Özbek İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan salona, eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut'un adı verildi. Salonun açılış törenine Kırıkkale Vali Vekili Osman Akbaş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ticaret eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Emine Bulut'un kardeşi Feyyaz Bulut ve vatandaşlar katıldı.

19 YILDA 19 SPOR SALONU

Törende konuşan Sadettin Saran, holding olarak Türkiye'de ilk spor salonunu 2000 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde açtıklarını hatırlattı. Aradan geçen 19 yılda, Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanıma sundukları 19 spor salonunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladıklarını hatırlatan Saran, şöyle konuştu

Ben Kırıkkaleliyim. Bu topraklardan çıktım. Sizlerden biriyim. Babam devlet memuruydu. Spor bursu ile Amerika'da okudum. Sonra kardeşlerimle Saran Holding'in temellerini attık. Saran Holding olarak, 1991 yılından beri, ağırlıklı uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması olmak üzere 6 ana sektörde, 30 şirketi ve 3 binin üzerindeki çalışanımızla faaliyetimizi sürdürüyoruz. İnsan odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadığımız topluma sürekli pozitif katkı sağlamak, Saran Holding olarak en büyük önceliğimiz arasında yer alıyor.

Yapılan konuşmanın ardından spor salonun açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ KIRIKKALE, (DHA)-

Kırıkkale emine bulut'un ismi spor salonunda yaşayacak

Saran Holding, Emine Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:59 Kaynak: DHA
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