Kırıkkale Emniyet Müdürü Bulut'tan başarılı kick boksçulara ziyaret - Son Dakika

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, bir süre önce Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda başarı elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Bulut, Polis Gücü Lider Spor Kulübü kick boksçularını spor salonunda ziyaret ederek, başarılarının devamını diledi.

Bir süre önce düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazan sporculara hediye veren Bulut, her zaman sporculara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Antrenör Adem Ayten de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Bulut'a teşekkür etti.