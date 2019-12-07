Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Emniyet Müdürü Şenses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Kırıkkale Emniyet Müdürü Şenses, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırıkkale Emniyet Müdürü Şenses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürü Şenses, AA'nın

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şenses, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş da oylamaya katıldı. Ağırtaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Ağırtaş, seçmekte zorlandığını söyledi.

Ağırtaş, AA çalışanlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız
Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 15:53:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Emniyet Müdürü Şenses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]