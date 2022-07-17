Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 379. Sokak'ta ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, park halindeki 71 AAT 011 plakalı kamyonunda akü takviyesi yaptığı sırada araç aniden hareket etti.

Kapıkule'den bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı

Kaynak: AA

Kırıkkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - Freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı - Son Dakika

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