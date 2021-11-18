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Kırıkkale Geneli 130 Bin ton asfalt atılıyor - Son Dakika

Kırıkkale Geneli 130 Bin ton asfalt atılıyor

18.11.2021 14:15
Kırıkkale Geneli 130 Bin ton asfalt atılıyor

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Kırıkkale genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yaptığı açıklamada, Şehrimiz genelinde 130 bin ton asfaltın şuan yollarımız ile buluştuğu ifade etti.

KIRIKKALE TARİHİNDE BİR İLK

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı çalışmaları yerinde inceledi.Devam eden asfalt serme, andezit ve etiler kavşak projelerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların kısa sürede biteceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kırıkkale geneli 130 bin ton asfalt atıyoruz. Bu atılan asfalt Kırıkkale tarihinde bir ilktir. Asfalt sermenin yanı sıra andezit kaldırım çalışması, Etiler köprülü kavşağı çalışmalarımız, bilim ve deney merkezimizin çalışmaları aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Her cadde ve sokakta çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Geçtiğimiz aylarda 20 dev proje açıklamıştık. Bu projelerimizin çalışmaları başladı. Çalışmalar ile birlikte Kırıkkale şantiye alanına döndü. Çalışmalarımız kısa sürede tamamlayacağız ve milletimizin hizmetine sunacağız. Bu çalışmaların yanı sıra bazı mahallerde yeni park bazı mahalleler ve şehir merkezinde parklarımızı bakıma alacağız" şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN SAYGILI

Çalışmaları incelemelerinde Belediye Başkanı Mehmet Saygılı mahalle sakinleri ile görüştü. Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kırıkkale Geneli 130 Bin ton asfalt atılıyor

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Etiler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kırıkkale Geneli 130 Bin ton asfalt atılıyor - Son Dakika


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