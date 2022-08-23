Kırıkkale'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

23.08.2022 17:28
Kırıkkale'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Kırıkkale genelinde yaklaşık 230 okulda devam eden güçlendirme ve onarım çalışmalarının yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Kırıkkale genelinde yaklaşık 230 okulda devam eden güçlendirme ve onarım çalışmalarının yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Yavuz Selim İlkokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda devam eden güçlendirme ve onarım çalışmalarını hızla bitirdiklerini söyledi.

Yeni okul inşaatlarının da hızla devam ettiğini anlatan Telefoncu, şöyle konuştu:

"Doğal gaz dönüşümlerimiz vardı, onları bitiriyoruz. Okullarımızın tamamı tadilattan geçiyor. Yaklaşık 230 okulumuz var ve hepsinde onarımlarımız sürüyor. İlk defa ilimizde bu kadar büyük bir yatırıma kavuştuk. Bakanımız daha önce açıklamıştı, ilimize 370 milyon lira gibi büyük bir bütçe ayırdılar. Kırıkkale adına bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda 120 okulumuzun büyük onarım ve güçlendirmeleri devam ediyor. Birçoğunu bitirdik. Eğitim öğretim yılının başında da inşallah hepsi bitmiş olacak. Bu anlamda bütün okullarımıza dokunduk. İnşallah çocuklarımıza ve öğretmenlerimize güzel bir eğitim öğretim başlangıcı yapacağız. Öğrencilerimiz okullarına geldiklerine temiz, kendilerine yakışır bir ortam bulacaklar."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika

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