Yaptığı araştırmalarda bölgede kimsenin olmadığını tespit eden ekipler, önceden çevresi kazılan kuyunun çevresinde jeneratör, spiral, 10 metre uzatma kablosu, takım çantası, gaz maskesi, kazma ve kürek ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, Mahmutlar köyünde bulunan 3. derece sit alanında şüpheli bir araç fark etti.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale gündem haberi... Kırıkkale'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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