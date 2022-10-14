Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale gündem haberleri | Kırıkkale'de 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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