Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bağlı kuruluşumuz Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği 'KN-12' envantere girdi - Son Dakika

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