Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" için hazırlanan animasyon ANKARA - Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bağlı kuruluşumuz Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadesine yer verildi.
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