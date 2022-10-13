Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi

13.10.2022 16:45

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" için hazırlanan animasyon ANKARA - Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi.

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" için hazırlanan animasyon ANKARA - Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bağlı kuruluşumuz Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği 'KN-12' envantere girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi - Son Dakika
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