Bir süre sonra uyanan anne G.K, bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.