Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

17.10.2022 16:20

Kırıkkale'de arkadaşının evinde uyuyakalan annenin yanında yatan bebeği yataktan düştü. Annesi uyandıktan sonra bebeğinin hareketsiz yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi ancak 6 aylık kız bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda arkadaşının evinde bulunan G.K, uyuduğu sırada yanında bulunan bebeği yataktan halının üzerine düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Bir süre sonra uyanan anne G.K, bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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