Kırıkkale haber | Kırıkkale Milletvekili Can: MKE; uçak, roket ve otomobil parçaları üretecek - Son Dakika
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Kırıkkale haber | Kırıkkale Milletvekili Can: MKE; uçak, roket ve otomobil parçaları üretecek

20.08.2022 15:28
Kırıkkale haber | Kırıkkale Milletvekili Can: MKE; uçak, roket ve otomobil parçaları üretecek

Edinilen Kırıkkale gelişmesine göre AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Çelikhane Atölyesi'ni ziyaret ederek, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu A.Ş.'ye (MKE) yeni yapılan sıvı demir çelik, haddane ve 7 bin tonluk pres makinesi yatırımlarıyla burada uçak, roket ve otomobil parçalarının da üretileceğini söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Çelikhane Atölyesi'ni ziyaret ederek, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu A.Ş.'ye (MKE) yeni yapılan sıvı demir çelik, haddane ve 7 bin tonluk pres makinesi yatırımlarıyla burada uçak, roket ve otomobil parçalarının da üretileceğini söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MKE A.Ş. Kırıkkale Çelik Fabrikası'nda 2018 yılında devreye alınan ve günlük 540 ton üretim kapasitesi bulunan Çelikhane Atölyesi'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Milletvekili Can, Türkiye'de sıvı demir çelik ve hassas demir çelik üretimi olmadığını belirterek, "Dünyada özellikle savunma alanında, çelik alanında lobiler var. Biz bu lobilere rağmen Çelik Fabrikası'nın içine sıvı demir çelik üretimiyle ilgili tesisi ciddi mücadele sonucu kurdurduk. 79 milyon euroluk üniteyi İtalyanlar geldi ve buraya kurdular. Bu ünite hassas sıvı demir çelik üretiyor. Entegre tesisi olarak düşünüldüğünde ülkenin yüzde 35 ithalatını karşılayacak. Tabi bunun üçlü ayağının olması lazım. İkinci ayak ise haddaneler. Aynı şekilde haddaneler de hizmete alındı" dedi.

'TÜRKİYE'DE TEK, DÜNYADA İSE 10 TESİS VAR'

Üçlü ayağın en önemlisinin ise serbest dövme pres atölyesi olduğunu vurgulayan Can, "Serbest dövme pres atölyesi 7 bin tonluk. Alanında Türkiye'de tek, dünyada ise böyle bir tesis 10 tane var. 11'incisini Kırıkkale'de MKE'ye kazandırdık. Bu ünitelerle uçak parçaları, otomobilin önemli parçaları ve roketlerin önemli parçaları, hassas parçaları, Türkiye'de üretilemeyen ürünler burada üretilecek. MKEK ile beraber Kırıkkale'miz savunmada dünyanın merkezlerinden biriyken, serbest dövme çelik alanında da Kırıkkale'miz ve MKE'miz farklı bir alana evrildi. Bu üniteyle beraber hurda gelen alüminyum malzeme burada alüminyum malzeme haline gelecek ve farklı türevleri burada üretilecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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