Kırıkkale haberi | AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Kırıkkale haberi | AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı

12.09.2022 18:38
Kırıkkale haberi | AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı

Kırıkkale gündem haberi: AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ankara ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ankara ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 12 Eylül Pazartesi; Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale haberi | AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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