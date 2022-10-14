KIRIKKALE - Dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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KIRIKKALE - Dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

14.10.2022 20:42

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ankara'dan Giresun'a gittiği öğrenilen E.S. idaresindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyon, Kırıkkale- Samsun kara yolunun

15. kilometresinde seyir halindeyken lastiklerinde yangın çıktı.

Lastiklerden çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeride park ederek polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Polis ekipleri, patlama riskine karşı olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangın büyümeden söndürdü.

Kamyon, yangının söndürülmesinin ardından güvenli bölgeye çekildi.

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Kimse yaptığına bir anlam veremedi Kimse yaptığına bir anlam veremedi Son dakika haberleri! DİNAMİT YÜKLÜ KAMYONUN LASTİĞİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Son dakika haberleri! DİNAMİT YÜKLÜ KAMYONUN LASTİĞİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Dinamit yüklü kamyonda yangın Dinamit yüklü kamyonda yangın
Kaynak: AA

Kırıkkale, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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