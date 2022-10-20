KIRIKKALE'DE YARALI BULUNAN KARA AKBABA, AMPUTE EDİLDİ - Son Dakika
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KIRIKKALE'DE YARALI BULUNAN KARA AKBABA, AMPUTE EDİLDİ

20.10.2022 12:41

KIRIKKALE'de, tüfekle yaralanmış olarak bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kara akbaba, kanadından ampute edilerek korumaya alındı.

KIRIKKALE'de, tüfekle yaralanmış olarak bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kara akbaba, kanadından ampute edilerek korumaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında sol kanadından tüfekte yaralanmış kara akbaba buldu. Avcılar tarafından vurulduğu belirlenen akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, buradan da tedavi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Tedaviye alınan nesli tükenme tehlikesindeki kara akbabanın kanadında kırık ve doku ölümü meydana geldiği belirlendi. Akbabanın kanadı, ameliyatla ampute edildi. Gözlem altına alınan akbaba, buradaki tedavinin ardından Düzce'deki rehabilitasyon merkezine gönderilecek.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Bakıcı, kara akbabanın birkaç gün aç kaldığı için bitkin halde getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sol kanadında da açık bir kırığı vardı. Yapılan müdahalelerle kırığın uzun zamandır açıkta kaldığı ve kemiğin nekroze (doku ölümü) olduğunu belirledik. Bu nedenle ameliyata alarak kanat ampütasyonunu gerçekleştirdik. Ancak sonrasında tekrar uçamayacağı ve avlanamayacağı için rehabilitasyon merkezine gideceği kararlaştırıldı. Nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğu için de koruma altına alınacak. Şu anda genel durumunu toparlamaya yönelik tedaviler yapılıyor. Genel durumu şu anda iyi. Yaşını bilinmiyoruz ama yaklaşık 30 yıl kadar yaşayabiliyorlar." (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE YARALI BULUNAN KARA AKBABA, AMPUTE EDİLDİ - Son Dakika

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