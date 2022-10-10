Kırıkkale haberleri... Çanakkale Baro Başkanlığına Hande Keskin seçildi

Çanakkale Barosu Genel Kurul seçiminde Baro Başkanlığına Hande Keskin seçildi.

Mevcut başkan Soner Aydın ve Hande Keskin'in başkanlık için yarıştığı 36. Genel Kurulda seçim yapıldı.

Bir restoranda yapılan ve üyelerin 5 sandıkta 580 oy kullandığı seçimi, 287 oy alan Keskin kazandı.

Seçimde mevcut başkan Soner Aydın ise 283 oy aldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Baro Yönetim Kurulu Eyüp Algül, Fatih Engin, Erhan Kızık, Şebnem Çıtak, Pelin Turhan Erkan, Ayşe Karakaya Şişek, Ezgi Deniz Ünsal, Ardahan Dikme, Tugay Yılmaz ve Ali Furkan Oğuz'dan oluştu.

Türkiye Barolar Birliği Delegeliği ise Bülent Şarlan, Dilek Sağır ve Mehmet Altın seçildi.

Disiplin Kurulu Ebru Değirmenci Hüsmenoğlu, Şennur Tarak, Sahra Yıldız Hıdımoğlu, Emel Şahinkaya ve Şerefnur Çakır Demirtaş'tan oluşurken, denetleme kurulunda ise Mehmet Akif Kuşçuoğlu, Derya Sunar ve Cahide Pınar Kaptan yer aldı.