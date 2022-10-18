Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de FETÖ'ye operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de FETÖ'ye operasyon: 3 gözaltı

18.10.2022 20:57
Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de FETÖ'ye operasyon: 3 gözaltı

Kırıkkale habere göre KIRIKKALE'de, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonda ATM'lerden kartsız işlem seçeneklerini kullanarak, gönderici ile alıcı TC kimlik numaraları aynı olacak şekilde örgüt mensuplarına ve yakınlarına yardımda bulundukları belirlenen T.Ç., M.A.P. ve A.I. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda Türk Lirası, dolar ve euro ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

Operasyon, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de FETÖ'ye operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de FETÖ'ye operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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