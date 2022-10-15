Kırıkkale haberleri | Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale haberleri | Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı

15.10.2022 18:44
Kırıkkale haberleri | Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı

Kırıkkale habere göre Keskin ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle öldüren zanlı ile babası tutuklandı.

Keskin ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle öldüren zanlı ile babası tutuklandı.

Beşler köyünde amcasının oğlu Ş.A'yı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.A. ile babası H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Keskin Adliyesine getirilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Beşler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile Ş.A. arasında dün çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, av tüfeğiyle amcasının oğlu Ş.A'ya ateş ederek öldürmüş, H.A. ve babası H.A. gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale haberleri | Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı - Son Dakika

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