İddiaya göre, Beşler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile Ş.A. arasında dün çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, av tüfeğiyle amcasının oğlu Ş.A'ya ateş ederek öldürmüş, H.A. ve babası H.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale haberleri | Kırıkkale'de kuzenini öldüren zanlıyla babası tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.