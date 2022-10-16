KIRIKKALE - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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KIRIKKALE - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

16.10.2022 20:04

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.Ü. (61) idaresindeki 06 MVK 31 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu TÜRAŞ Sosyal Tesisleri Kavşağı'nda, H.O.K'nin kullandığı 42 TC 206 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.Ü. ile otomobilde bulunan M.K. (64), G.Ü. (60) ve A.K. (59) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: KIRIKKALE - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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