Kırıkkale hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu üyeleri kırıkkale'de - Son Dakika
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Kırıkkale hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu üyeleri kırıkkale'de

6 saat önce

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri Kırıkkale'deTÜRKİYE Büyük Millte Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda...

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri Kırıkkale'de

TÜRKİYE Büyük Millte Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemede bulundu. AK Parti Hatay Milletvekili ve Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, "Türkiye insan hakları meselesinde süper ligde olan bir ülkedir. Geçmişe nazaran çok büyük mesafeler alınmıştır" dedi.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Yayman, farklı partilere mensup insanlar olarak Türkiye'de birçok cezaevini ziyaret ettiklerini kaydederek, "Bugün de Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundayız. Burada hiçbir suç türü gözetmeksizin cezaevindeki mahkum arkadaşları örnekleme yöntemiyle ziyaret etmeye çalıştık. Buradaki sorunları not ettik ve bu sorunları giderme yolunda hem Adalet Bakanımızla hem Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzle ortak bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

'ÇOK BÜYÜK MESAFELER ALINDI'

Yayman, milletvekilleri olarak parti rozetlerini bir kenara bırakıp Kırıkkale'ye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece buradaki mahkumların, tutukluların sorunları değil, aynı zamanda cezaevi personelinin de sorunlarını inceliyoruz. Bizim 1,5 yıllık çalışmamızda, Türkiye'de taammüden organize bir biçimde bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır. Bizim raporlarımızda 'işkence' diye tabir edeceğimiz herhangi bir ifade yer almamıştır. Münferit birtakım olaylar vardır. Bunların çözümü noktasında da elimizden geldiği kadar inisiyatif alıp hastaların nakilleri, sıcak su, yemek, görüş saatleri ve diğer sorunlar konusunu da inceliyoruz. Gerçekten Türkiye insan hakları meselesinde süper ligde olan bir ülkedir. Geçmişe nazaran çok büyük mesafeler alınmıştır. Geçmişte Filistin askılarının olduğu, işkencelerin yapıldığı cezaevlerinden bugün, çat kapı ziyaret ettiğimizde buradaki sorunları inceliyoruz ve görüyoruz. Bunların olmaması hangi partiden olursak olalım, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir kazanımıdır."

Başkan Yayman ve üyeler daha sonra Keskin T Tipi Cezaevi'ne geçtiler.

Kırıkkale hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu üyeleri kırıkkale'de

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:47 Kaynak: DHA
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