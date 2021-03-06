KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

06.03.2021 14:37

Şehir merkezi Açık bazı işyerleri Cadde ve sokaklarda ki yoğunluk Parkta oylayan çocuklar Denetim ekiplerin bazı vatandaşları uyarması Vatandaşlardan Bülent Kızgın'ın konuşması İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor KIRIKKALE - Kovid-19...

Şehir merkezi

Açık bazı işyerleri

Cadde ve sokaklarda ki yoğunluk

Parkta oylayan çocuklar

Denetim ekiplerin bazı vatandaşları uyarması

Vatandaşlardan Bülent Kızgın'ın konuşması İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

KIRIKKALE - Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, turuncu listede yer alan Kırıkkale'de vatandaşlar, kent merkezindeki cadde, park ve meydanlara akın etti.

Kentte, özellikle Zafer ve Cumhuriyet caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Büyük Şehir Parkı'nda hareketlilik yaşandı.

Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı görevliler de il genelinde denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayakkabı boyacısı Bülent Kızgın, AA muhabirine, cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşların çarşıda gezdiğini, kendilerinin de işlerine baktığını aktardı.

Kızgın, bir an önce salgının ve kısıtlamaların bitmesi temennisinde bulundu.

KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika


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