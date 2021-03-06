KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

Şehir merkezi
Açık bazı işyerleri
Cadde ve sokaklarda ki yoğunluk
Parkta oylayan çocuklar
Denetim ekiplerin bazı vatandaşları uyarması
Vatandaşlardan Bülent Kızgın'ın konuşması İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
KIRIKKALE - Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, turuncu listede yer alan Kırıkkale'de vatandaşlar, kent merkezindeki cadde, park ve meydanlara akın etti.
Kentte, özellikle Zafer ve Cumhuriyet caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Büyük Şehir Parkı'nda hareketlilik yaşandı.
Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı görevliler de il genelinde denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Ayakkabı boyacısı Bülent Kızgın, AA muhabirine, cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşların çarşıda gezdiğini, kendilerinin de işlerine baktığını aktardı.
Kızgın, bir an önce salgının ve kısıtlamaların bitmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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