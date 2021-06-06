KIRIKKALE - İç Anadolu'da muhtarlık ara seçimleri başladı - Son Dakika

Oy kullanılan okula gelen vatandaşlar

Oy kullanan vatandaşlar

Muhtar adayı Nazi Güngör ile Serhat Cankurt'un konuşması İç Anadolu'da muhtarlık ara seçimleri başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimleri için sandık başına gidildi.

Kırıkkale'de de merkezde bir mahallede ve Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde muhtarlık seçimi gerçekleştiriliyor.

Merkez Gürler Mahallesi'nde 23 sandıkta 6 bin 400 seçmenin oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Muhtar adayı Nazi Güngör, AA muhabirine, mevcut başkanın hayatını kaybetmesinden dolayı birinci aza olarak muhtarlık görevini yürüttüğünü ve bugün de aday olarak seçime girdiğini söyledi.

Diğer adaylara da şans dileyen Güngör, kazanmanın da kaybetmenin de bir şeref olduğunu dile getirdi.

Diğer adaylardan Serhat Cankurt da geçen dönemde aday olduğunu ve seçimden ikinci çıktığını anlatarak, bütün mahalleliyi oy kullanmaya davet etti.

Diğer adaylara ve kazanacak kişiyi de şimdiden başarılar dileyen Cankurt, en genç adayın kendisi olduğunu belirtti.