KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 15:23

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun okullarla görüntülü konuşması Siren sesinin ardından öğrencilerin önlem alması Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi ve bahçede toplanması Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun konuşması İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldıKIRIKKALE - Kırıkkale Atatürk...

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun okullarla görüntülü konuşması

Siren sesinin ardından öğrencilerin önlem alması

Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi ve bahçede toplanması

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun konuşması

İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler de katıldı.

Tatbikat öncesi okullarla görüntülü konuşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra sirenin çalmasıyla öğrencilerle "çök-kapan-tutun" taktiğini uyguladı, ardından okuldakiler tahliye edildi.

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, AFAD'ın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, tatbikatın ardından gazetecilere, Kırıkkale'de 261 okulda yaklaşık 50 bin öğrenci ve 4 bin 800 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, İç Anadolu, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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