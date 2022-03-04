KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun okullarla görüntülü konuşması
Siren sesinin ardından öğrencilerin önlem alması
Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi ve bahçede toplanması
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun konuşması
İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
KIRIKKALE - Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler de katıldı.
Tatbikat öncesi okullarla görüntülü konuşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra sirenin çalmasıyla öğrencilerle "çök-kapan-tutun" taktiğini uyguladı, ardından okuldakiler tahliye edildi.
Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, AFAD'ın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.
Vali Tekbıyıkoğlu, tatbikatın ardından gazetecilere, Kırıkkale'de 261 okulda yaklaşık 50 bin öğrenci ve 4 bin 800 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.
Kaynak: AA
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