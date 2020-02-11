Kırıkkale idlib şehidi davut özcan, kırıkkale'de toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale idlib şehidi davut özcan, kırıkkale'de toprağa verildi - Son Dakika

Kırıkkale idlib şehidi davut özcan, kırıkkale'de toprağa verildi

7 saat önce

İdlib şehidi Davut Özcan, Kırıkkale'de toprağa verildiSURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Davut Özcan'ın (25) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib şehidi Davut Özcan, Kırıkkale'de toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Davut Özcan'ın (25) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Burada şehit Özcan için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Sultan, babası Bünyamin, kardeşleri Mehtap, Demet ve Ertan Özcan ile Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kırıkkale AK Parti Millitvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende şehidin babası Bünyamin ve kardeşi Ertan Özcan ile diğer yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Özcan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh Köyü'nde toprağa verildi. Şehit Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'e gittiği belirtildi.

Kırıkkale idlib şehidi davut özcan, kırıkkale'de toprağa verildi

Kırıkkale, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:48 Kaynak: DHA
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