KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2) - Son Dakika

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Kaman- Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında, Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde, bir yaralı hastaneye kaldırılırken yolda, bir yaralı da kaldırıldığı Keskin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.