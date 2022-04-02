KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

02.04.2022 15:32

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

M.G. (32) idaresindeki 06 FL 6948 plakalı otomobil, Çalılıöz Mahallesi Şehir Bekir Ferhat Kaya Sokak'ta, K.K'nin (35) kullandığı 41 HS 547 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 06 FL 6948 plakalı otomobildeki M.G. (35) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

Kırıkkale, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da yandı
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 15:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement