Kırıkkale İl Müftüsü Yıldırım'dan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
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Kırıkkale İl Müftüsü Yıldırım'dan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı mübarek üç ayları idrak etmeye başladıklarını belirtti.

Kırıkkale İl Müftüsü Yıldırım'dan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı mübarek üç ayları idrak etmeye başladıklarını belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Şubat Perşembe akşamı ise Regaip Kandili gecesinin idrak edileceğini aktardı.

Üç ayların, dini duygu ve heyecanın yoğun bir şekilde yaşandığı manevi bir mevsim olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Tevbe ve istiğfarda bulunma, nefis muhasebesi yapma, ruhu günahlardan arındırarak yenilenme ve salih kullardan olmak için gayret sarf etme fırsatının daha çok bulunduğu bir dönemdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Regaib gecesine özgü bir ibadet şekli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat bu gecede bol bol istiğfar etmeye, kaza ve nafile namazları kılmaya, Kur'an-ı Kerim okumaya ve dinlemeye, Peygamber Efendimize salat ve selam getirmeye, kendimiz, ailemiz, milletimizin birlik ve beraberliği ve tüm din kardeşlerimiz için dua etmeye, yetimleri ve kimsesiz çocukları gözetmeye, fakir ve yoksulların gönlünü hoş etmenin yollarını aramaya çalışmalıyız."

Şahin Yıldırım, Regaib Kandili, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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